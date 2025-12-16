Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Fifa Awards, Donnarumma miglior portiere del 2025: ecco chi ha battuto

Il capitano della Nazionale sarà uno dei premiati nel corso della cerimonia in programma a Doha
3 min
TagsDonnarummaThe Best Fifa Football Awards 2025Manchester City

Gianluigi Donnarumma è stato eletto miglior portiere del 2025. Il capitano dell'Italia, che dallo scorso primo settembre è diventato un giocatore del Manchester City, sarà uno dei premiati nel corso della cerimonia del The Best Fifa Football Awards 2025 in programma oggi a Doha.

Donnarmma, chi ha preceduto nella classifica The Best Fifa Football Awards 2025

Donnarumma è stato preferito ad Alisson (Brasile, Liverpool), Courtois (Belgio, Real Madrid), Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), Neuer (Germania, Bayern Monaco), Raya (Spagna, Arsenal), Sommer (Svizzera, Inter) e Szczesny (Polonia, Barcellona). A votarlo una giuria internazionale, composta da allenatori e capitani delle nazionali maschili e giornalisti, oltre ai tifosi che hanno partecipato alla definizione del vincitore indicando la propria preferenza sul sito ufficiale della Fifa. Una giuria di esperti ha selezionato una rosa di candidati in base alle prestazioni e ai risultati ottenuti dai portieri tra l'11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025. Con il Psg il portiere della Nazionale ha vinto campionato, Coppa di Francia e Champions League.

Donnarumma: "Un grande onore vincere questo prestigioso premio"

"È un grande onore vincere questo prestigioso premio. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. Sono estremamente orgoglioso di essere stato nominato il migliore al mondo, davanti a portieri così straordinari per i quali nutro grande rispetto e ammirazione", ha commentato Donnarumma attraverso il sito ufficiale del Manchester City.

