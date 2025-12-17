Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
Psg-Flamengo: orario, dove vedere in tv e streaming la finale di Coppa Intercontinentale

A Doha va in scena il prestigioso confronto tra i campioni d'Europa in carica e l'ultima vincitrice della Coppa Libertadores: in campo tanti ex calciatori della Serie A
A Doha (Qatar) è il giorno della finale di Coppa Intercontinentale. All'Ahmad bin Ali Stadium si affrontano il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica, e il Flamengo di Filipe Luis, fresco vincitore della Coppa Libertadores. Riflettori puntati su tante vecchie conoscenze del calcio italiano: da Kvaratskhelia a Marquinhos, fino ad arrivare all'ex Napoli Fabian Ruiz, senza dimenticare i vari Danilo, Jorginho, Alex Sandro e Pulgar.

Psg-Flamengo, l'orario della finale di Coppa Intercontinentale

La finale tra Psg e Flamengo andrà in scena oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 18 italiane all'Ahmad bin Ali Stadium di Doha.

La finale di Coppa Intercontinenale gratis su DAZN

La prestigiosa sfida tra Psg e Flamengo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. La finale di Coppa Intercontinentale sarà visibile anche a coloro che non hanno ancora sottoscritto un abbonamento alla piattaforma.

Dove vedere Psg-Flamengo in streaming

Psg-Flamengo verrà trasmessa in diretta streaming gratis su DAZN, con la possibilità di accedere all'omonima applicazione tramite pc, smartphone e tablet. Non è necessario abbonarsi per assistere live alla finale di Coppa Intercontinentale. Potrete seguire la partita di oggi in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Luis Enrique e Filipe Luis

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. Allenatore: Luis Enrique.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. Allenatore: Filipe Luis.

 

