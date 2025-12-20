Bologna, hanno vinto le idee

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
A casa le milanesi, la Supercoppa se la giocheranno Napoli e Bologna. Conte lo ha meritato più di Allegri, ma anche Italiano si è guadagnato la finale giocando alla pari di una squadra più forte, più dotata fisicamente, più completa nell’organico, anzi, la squadra più ricca del nostro campionato. Ma il Bologna ha qualcosa di unico, ha una forza dentro che lo sostiene anche nei momenti di diffico
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS