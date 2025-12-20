Bologna, hanno vinto le idee

A casa le milanesi, la Supercoppa se la giocheranno Napoli e Bologna. Conte lo ha meritato più di Allegri, ma anche Italiano si è guadagnato la finale giocando alla pari di una squadra più forte, più dotata fisicamente, più completa nell’organico, anzi, la squadra più ricca del nostro campionato. Ma il Bologna ha qualcosa di unico, ha una forza dentro che lo sostiene anche nei momenti di diffico