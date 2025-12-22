Supercoppa, altro che sold out: seggiolini vuoti a Riyadh per Napoli-Bologna

RIYADH (Arabia Saudita) - La passione per il calcio resta lontana da queste latitudini. La Supercoppa Italiana a Riyadh assomiglia tanto a un flop annunciato. La manifestazione non ha attirato l’interesse dei tifosi locali che hanno disertato lo stadio che ospita la finale tra Napoli e Bologna. Tantissimi seggiolini vuoti, e teloni piazzati strategicamente nella parte alta delle due curve per nascondere gli ampi spazi deserti. I fuochi d’artificio prima della partita e i giochi di luce nascondono la scena, almeno fin quando non si inizia a giocare: ma a quel punto, il sipario si apre sul palcoscenico mentre la platea resta vuota.



