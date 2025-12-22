Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Supercoppa, altro che sold out: seggiolini vuoti a Riyadh per Napoli-Bologna

Pochi biglietti venduti e scarsa partecipazione anche per la finale: il prossimo anno la manifestazione non si giocherà in Arabia Saudita
1 min
TagscalcioSupercoppa ItalianaRiyadh
RIYADH (Arabia Saudita) - La passione per il calcio resta lontana da queste latitudini. La Supercoppa Italiana a Riyadh assomiglia tanto a un flop annunciato. La manifestazione non ha attirato l’interesse dei tifosi locali che hanno disertato lo stadio che ospita la finale tra Napoli e Bologna. Tantissimi seggiolini vuoti, e teloni piazzati strategicamente nella parte alta delle due curve per nascondere gli ampi spazi deserti. I fuochi d’artificio prima della partita e i giochi di luce nascondono la scena, almeno fin quando non si inizia a giocare: ma a quel punto, il sipario si apre sul palcoscenico mentre la platea resta vuota. 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Supercoppa, il pronostico di Ciro FerraraSupercoppa, Conte a caccia del tris

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS