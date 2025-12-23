Calcio in lutto: è morto Sebastian Hertner, precipitato da una seggiovia
Tragedia per il calcio tedesco: Sebastian Hertner è morto all'età di 34 anni. Il calciatore tedesco è precipitato da una seggiovia mentre era in vacanza nel comprensorio sciistico di Savin Kuk, sui monti Durmitor, nel nord del Montenegro, nei pressi della cittadina di Zabljak. Hertner, difensore classe '91, è cresciuto nel vivaio dello Stoccarda per poi fare una lnga carriera tra seconda e terza serie tedesca. Ha giocato anche nell'U18 e U19 della Germania.
Stando alle prime ricostruzioni, la seggiovia si sarebbe staccata dal cavo, andando a sbatterre violentemente con il sedile posteriore. Hertner ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto da circa 70 metri ed è morto sul colpo. Insieme a lui c'era la moglie che ha assistito alla tragedia ed è stata soccorsa dopo ore. L'impianto è stato immediatamente chiuso e la procura montenegrina ha aperto un'indagine per chiarire la situazione. Hertner giocava ancora nell'Oberliga, la quinta divisione tedesca, con l'ETSV Amburgo, che ha annunciato così la morte del suo capitano: "È con grande tristezza che oggi dobbiamo annunciare che il nostro capitano Sebastian Hertner ha avuto un incidente mortale durante le vacanze. Siamo sbalorditi e infinitamente tristi. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace Sebastian".