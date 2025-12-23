Calcio in lutto: è morto Sebastian Hertner, precipitato da una seggiovia

Tragedia per il calcio tedesco: Sebastian Hertner è morto all'età di 34 anni . Il calciatore tedesco è precipitato da una seggiovia mentre era in vacanza nel comprensorio sciistico di Savin Kuk, sui monti Durmitor, nel nord del Montenegro , nei pressi della cittadina di Zabljak. Hertner, difensore classe '91, è cresciuto nel vivaio dello Stoccarda per poi fare una lnga carriera tra seconda e terza serie tedesca. Ha giocato anche nell'U18 e U19 della Germania.

Dramma nel calcio tedesco: Hertner muore a 34 anni

Stando alle prime ricostruzioni, la seggiovia si sarebbe staccata dal cavo, andando a sbatterre violentemente con il sedile posteriore. Hertner ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto da circa 70 metri ed è morto sul colpo. Insieme a lui c'era la moglie che ha assistito alla tragedia ed è stata soccorsa dopo ore. L'impianto è stato immediatamente chiuso e la procura montenegrina ha aperto un'indagine per chiarire la situazione. Hertner giocava ancora nell'Oberliga, la quinta divisione tedesca, con l'ETSV Amburgo, che ha annunciato così la morte del suo capitano: "È con grande tristezza che oggi dobbiamo annunciare che il nostro capitano Sebastian Hertner ha avuto un incidente mortale durante le vacanze. Siamo sbalorditi e infinitamente tristi. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace Sebastian".