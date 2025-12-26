Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
La foto pazzesca di Ibrahimovic e Verratti a Natale con due milioni di euro al polso: verità o fake news?

Fanno impazzire i social gli accessori indossati dall'attuale dirigente del Milan e dall'ex centrocampista del Psg
2 min

Da compagni di squadra ai tempi del Psg a semplici amici nella notte di Natale. Zlatan Ibrahimovic e Marco Verratti di nuovo insieme in occasione della tradizionale cena del 24 dicembre, in attesa della mezzanotte. Stavolta, però, a far notizia non sono abbracci e sorrisi, bensì gli orologi al polso dell'attuale dirigente del Milan e del centrocampista pescarese. Accessori di lusso secondo quanto scrivono diverse pagine sui social.

Ibrahimovic e Verratti fanno impazzire i social con i loro orologi: la foto è virale

Orologi che costano tantissimo stando a ciò che scrivono pagine specializzate come Celebrity Watch Spotter, che sono solite osservare con grande attenzione determinati accessori indossati dai VIP. A quanto pare, per la vigilia di Natale, Zlatan Ibrahimovic ha scelto un Rolex Daytona in oro bianco dal valore di 900.000 dollari, con quadrante pavé di diamanti e 36 zaffiri taglio baguette color arcobaleno intorno alla lunetta. Marco Verratti, invece, è stato fotografato con l'incredibile Patek Philippe World Time Minute Repeater “lake Geneva” in oro rosa 18 carati, dal valore pari a 1,2 milioni di dollari con quadrante smaltato. Tante le pagine social che hanno ripreso tale curiosità, stimolando commenti di ogni tipo sui due ex compagni di squadra, nonché icone del Psg di El Khelaifi.

 

 

