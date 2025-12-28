Globe Soccer Awards, il Paris Saint Germain domina la scena: Dembelé miglior giocatore

Il Paris Saint-Germain domina la scena ai Globe Soccer Awards, andati in scena a Dubai. Il club francese, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, ha portato a casa diversi riconoscimenti. Su tutti, quello di squadra dell'anno. Ousmane Dembelé ha vinto il premio di miglior giocatore al mondo, precedendo Kylian Mbappè, Raphinha, Vitinha e Lamine Yamal. Con lui festeggia anche Luis Enrique, premiato come miglior allenatore. A Vitinha il titolo di miglior centrocampista, mentre Desire Doué è stato premiato come miglior talento emergente. Al Psg sono andati anche i titoli di miior presidente (Nasser Al-Khelaifi) e miglior direttore sportivo (Luis Campos).