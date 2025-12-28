Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Globe Soccer Awards, il Paris Saint Germain domina la scena: Dembelé miglior giocatore© LAPRESSE

Globe Soccer Awards, il Paris Saint Germain domina la scena: Dembelé miglior giocatore

Dal tecnico Luis Enrique all'attaccante, fino al presidente: il club francese fa incetta di riconoscimenti
2 min

Il Paris Saint-Germain domina la scena ai Globe Soccer Awards, andati in scena a Dubai. Il club francese, vincitore dell'ultima edizione della Champions League, ha portato a casa diversi riconoscimenti. Su tutti, quello di squadra dell'anno. Ousmane Dembelé ha vinto il premio di miglior giocatore al mondo, precedendo  Kylian Mbappè, Raphinha, Vitinha e Lamine Yamal. Con lui festeggia anche Luis Enrique, premiato come miglior allenatore. A Vitinha il titolo di miglior centrocampista, mentre Desire Doué è stato premiato come miglior talento emergente. Al Psg sono andati anche i titoli di miior presidente (Nasser Al-Khelaifi) e miglior direttore sportivo (Luis Campos). 

Premiato anche Djokovic

Niente da fare per Pastorello e Manna nelle categorie agenti e ds: insieme a Campos si è infatti aggiudicato il titolo come miglior procuratore Mendes. Yamal ha vinto il titolo come migliore attaccante, Ronaldo quello di miglior giocatore del Medio Oriente; al Portogallo invece il titolo di miglior squadra naziole. Premi alla carriera per Iniesta e Nakata. Va a Djokovic la prima edizione del 'Globe Sports Award', nuovo premio che elegge un campione extra calcistico.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Globe Soccer Awards, tutto prontoDjokovic e la sorpresa di Cristiano Ronaldo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS