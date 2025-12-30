Totti e Baggio, relax e risate a Dubai

DUBAI - Totti e Baggio al “World Sports Summit” di Dubai. L’evento non è passato inosservato, così come la reunion tra i due numeri dieci più iconici della storia del calcio italiano. Oltre agli impegni istituzionali, i due ex fuoriclasse della Nazionale Italiana hanno avuto modo di trascorrere qualche ora insieme, e non sono mancate le risate. Sorpresi da due musicisti ambulanti, Francesco Totti e Roberto Baggio hanno avuto modo di assistere alla performance tra battute e risate. La scena è stata immortalata dall’attuale compagna dell’ex capitano della Roma che ha pubblicato il video sui social.