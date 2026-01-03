Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello del tecnico del Cagliari Pisacane

NAPOLI - Un’aggressione inaspettata, forse una rapina finita male. Ieri notte il padre e il fratello del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane sono stati affrontati da tre persone a volto scoperto che li hanno aspettati in Vico Tre Re a Toledo, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Due dei tre assalitori hanno picchiato il papà del tecnico dei sardi, mentre un terzo ha sparato due colpi di pistola alla gamba destra del fratello. Trasportati all'ospedale Pellegrini sono stati raggiunti subito dalla Squadra Mobile di Montecalvario. La polizia ha iniziato le indagini ma i due non hanno presentato la denuncia. I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari.