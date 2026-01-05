Capello di fuoco sul Var, le parole durissime: "Gli arbitri sono una mafia. Questa cosa mi fa impazzire..."  

Capello sugi arbitri: "Impazzisco"

"Molte volte - prosegue Capello - prendono decisioni sbagliate perché non hanno giocato e non conoscono quei movimenti. Un giocatore viene toccato in faccia, cade a terra e loro fischiano. Ma perché fischi?! Se io sono alto 1,90 metri e l'altro è 1,75, quando muovo il mio braccio è all'altezza del suo viso, perché fischi? Tutta questa storia mi sta facendo impazzire, completamente impazzire". Capello ribadisce la necessità di inserire un ex giocatore, nel pool di arbitri che analizzano le immagini: "Mettine uno lì che possa dire all'arbitro: Beh, non credo che sia rigore, o forse sì. Con la UEFA, abbiamo analizzato 20 situazioni in cui sono stati assegnati rigori, esaminate da ex giocatori e allenatori, e 6 di queste erano rigori e 14 no".

Capello e il calcio italiano

Sul calcio italiano e il rischio di non partecipare ai Mondiali per la terza volta consecutiva: "Nell'undici titolare del Milan c'è un italiano; alla Juventus solo due; l'Inter quattro o cinque; alla Roma due o tre. Questa è la chiave. Guardando al futuro, non abbiamo molte opportunità. Il sistema di allenamento è fallito; c'è molta tattica e poco calcio. Questo è il problema dell'Italia. A 12 anni, i bambini fanno già tattica: perché tattica ora? Bisogna passare, passare, passare, controllare la palla e conoscere l'ABC del calcio. Ho vissuto in Spagna e vedo che ai bambini piace passare e passare. Tecnica, tecnica... Ora il calcio è più veloce, e se non hai tecnica, dove vai? Stiamo parlando di pressing allora".