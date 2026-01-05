Aemme Cup, trionfa l'Ascoli Under 14

L’ Ascoli Under 14 si aggiudica la 11ª AEMME Cup giocata il 3 e 4 gennaio tra Pescara e Francavilla a Mare. Venti squadre ai nastri di partenza tra cui le professioniste Juventus, Sassuolo, Pescara e, appunto, l’Ascoli vincitore . Cinque gironi e due giornate intense per la manifestazione che rientra nel circuito dei tornei che da più di un decennio il talent scout Antonio Marzio organizza sul territorio abruzzese. L’occasione del torneo riservato a 2012 e 2013 è stata utile per commemorare in maniera postuma i 40 anni della tragedia dell’Heysel (caduta in effetti il 29 maggio 2025), con mazzi di fiori che i ragazzi della Juventus hanno depositato nella lapide che si trova dentro lo stadio di Francavilla.

I ragazzi dell’Ascoli hanno vinto in semifinale ai rigori con il Sassuolo (1-1 sul campo e 5-3 con i tiri dal dischetto), ripetendosi in finale con i parità della Juve: sempre 1-1 nei tempi regolamentari e 4-4 per i marchigiani dopo i rigori. Tra le squadre dilettanti brave la Materdei e la Taras Taranto, arrivare rispettivamente ai quarti e in semifinale. «Abbiamo aperto il nuovo anno con questo tradizionale appuntamento - ha detto con soddisfazione l’organizzatore Antonio Marzio - Abbiamo già approntato l’appuntamento di apriletra Pescara, Penne e Francavilla, per Under 12 e 13, categorie 2013-14. Ogni volta rincontriamo un successo di partecipazione di giovani in campo e famiglie sulle tribune. La conferma che il nostro movimento è molto vivo e va solo stimolato con iniziative come questa. Io chiudo sempre con il solito appello: fate giocare i giovani italiani».