Under 15 Lazio, la lezione potente della Vis Aurelia: restituisce il gol dopo un errore dell'arbitro

Ieri mattina al Flaminio Real sono scesi in campi undici ragazzi, al 90' ne sono usciti undici piccoli uomini. Sconfitti nel risultato ma vincenti. Tutto merito della lezione impartita da Federico Ciriachi e subito accolta con grande maturità dai suoi Under 15 della Vis Aurelia, squadra del campionato Giovanissimi Regionale del Lazio. La partita, giocata ieri contro il Circolo Canottieri Roma, è l’occasione per degli adolescenti per imparare qualcosa di più grande. Tutto gira attorno a un episodio accaduto al 22' della ripresa: un giocatore della squadra avversaria passa il pallone di petto al proprio portiere, che lo blocca con le mani. L’arbitro, in errore, fischia il calcio di punizione. I padroni di casa protestano e nella confusione, i ragazzi della Vis Aurelia battono rapidamente e segnano. L’arbitro, giustamente, convalida il gol. Non è né la prima né l’ultima volta che accade un episodio simile: tra i più famosi, il corner battuto in velocità da Alexander-Arnold con cui il Liverpool ribaltò il Barcellona nella semifinale di Champions di ritorno nel 2019. Un'altra storia, ma l’errore fa parte del gioco e anche dell’apprendimento. È quello che accade dopo a fare la differenza.