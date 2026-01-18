Totti sbaglia un rigore in Messico e reagisce così: il video diventa virale

Totti sbaglia un rigore in Messico: il video è virale

È virale il video dell'errore dal dischetto di Francesco Totti, a tu per tu con il messicano Moisés Munoz, e della sua reazione. Totti non ci sta, nemmeno in una partita amichevole. Nella sfida tra le leggende internazionali scelte dalla FIFA e le leggende del Messico, in scena a Monterrey (una delle sedi del prossimo Campionato del Mondo), la bandiera giallorossa ha provato ad incrociare con il destro, calciando a mezza altezza e favorendo l'intervento del portiere avversario, che ha raccolto l'ovazione del pubblico di casa. Subito dopo la respinta, il gesto di stizza del "Pupone", rammaricato per l'errore. Come Totti, ha fallito l'appuntamento dagli 11 metri anche Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale campione del mondo nel 2006. Stupiti anche i tifosi sui social, messicani compresi: "Non pensavo che avrei mai visto una cosa del genere in vita mia".