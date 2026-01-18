Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 18 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Totti sbaglia un rigore in Messico e reagisce così: il video diventa virale

Errore dal dischetto anche per l'ex Inter Marco Materazzi: le immagini hanno fatto in poche ore il giro del web
2 min
TagsTottiMaterazziVideo Virali

Francesco Totti che sbaglia un calcio di rigore fa notizia anche a quasi nove anni dal suo ritiro dal calcio giocato. L'ex capitano della Roma, protagonista insieme ad altre leggende di una partita organizzata in Messico dalla FIFA in vista dei Mondiali del 2026, si è lasciato "ipnotizzare" dal portiere Moisés Munoz al momento del tiro dagli 11 metri.

Totti sbaglia un rigore in Messico: il video è virale

È virale il video dell'errore dal dischetto di Francesco Totti, a tu per tu con il messicano Moisés Munoz, e della sua reazione. Totti non ci sta, nemmeno in una partita amichevole. Nella sfida tra le leggende internazionali scelte dalla FIFA e le leggende del Messico, in scena a Monterrey (una delle sedi del prossimo Campionato del Mondo), la bandiera giallorossa ha provato ad incrociare con il destro, calciando a mezza altezza e favorendo l'intervento del portiere avversario, che ha raccolto l'ovazione del pubblico di casa. Subito dopo la respinta, il gesto di stizza del "Pupone", rammaricato per l'errore. Come Totti, ha fallito l'appuntamento dagli 11 metri anche Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale campione del mondo nel 2006. Stupiti anche i tifosi sui social, messicani compresi: "Non pensavo che avrei mai visto una cosa del genere in vita mia".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Totti scatenato in tv0Spalletti, Totti e il trend del 2016

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS