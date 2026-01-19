Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Bedin, il messaggio dopo il cambio di proprietà del Padova© LAPRESSE

Bedin, il messaggio dopo il cambio di proprietà del Padova

Le parole del Presidente della Lega Serie B
1 min
"Tengo senza indugio a dare il mio benvenuto e quello della Lega che presiedo, ad Alessandro Banzato alla guida del Padova Calcio. Constatare la discesa in campo di un imprenditore così serio e solido in un club del nostro campionato, é motivo di grande soddisfazione per una Lega e per tutto il sistema calcistico”. Lo dice il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin nell’augurare buon lavoro alla nuova proprietà del Padova calcio: “L’arrivo di Banzato, che raccoglie il testimone di un patrimonio sportivo espressione della comunità padovana, unito alla continuità garantita dal Presidente Francesco Peghin e dal management attuale, rappresenta una grande opportunità per il futuro del club. Il mio saluto – conclude Bedin – va anche a Joseph Oghourlian che in questi anni ha garantito solidità e risultati alla società biancoscudata".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

