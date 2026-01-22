Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 23 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi

Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi

Conclusa la phase league, le prime otto dei due gironi unici andranno agli ottavi, quelle dal nono al ventiquattresimo si scontreranno tra loro
TagsChampions LeagueEuropa LeaguePlayoff

Una settimana esatta alla chiusura della phase league di Champions League e di Europa League, che proietterà le prime otto dei due gironi unici agli ottavi di finale. Le qualificate dal nono al ventiquattresimo posto invece si sfideranno ai playoff, i cui accoppiamenti verranno sanciti dal consueto sorteggio nella Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, in programma il 30 gennaio per entrambe le competizioni.

Come funzionerà il sorteggio

Nessuna novita nelle regole che sanciranno gli accoppiamenti: le qualificate dal 9° al 16° posto formeranno quattro coppie di teste di serie, che verranno accoppiate con le non teste di serie, quelle dal 17° al 24° posto.

Possibili i derby

I match di spareggio si disputeranno in doppia gara, con quella di ritorno in casa della testa di serie. Le partite si giocheranno a febbraio e dall'urna potranno uscire anche i derby tra due squadre della stessa nazione. Sarà anche consentito l'abbinamento con una squadra già affrontata nel girone unico.

Come seguirli in tv e streaming

Entrambi i sorteggi si terrano ad un'ora di distanza l'uno dall'altro: alle 12 andrà in scena quello di Champions, alle 13 quello di Europa League. Sarà possibile seguirli in tv e streaming tramite le consuete piattaforme Sky, Sky Go e NOW, mentre la Uefa li proporrà gratuitamente sul sito e l'app ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

