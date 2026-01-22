Sorteggi playoff Champions ed Europa League: quando ci saranno e come funzionano gli spareggi

Come funzionerà il sorteggio

Nessuna novita nelle regole che sanciranno gli accoppiamenti: le qualificate dal 9° al 16° posto formeranno quattro coppie di teste di serie, che verranno accoppiate con le non teste di serie, quelle dal 17° al 24° posto.

Possibili i derby

I match di spareggio si disputeranno in doppia gara, con quella di ritorno in casa della testa di serie. Le partite si giocheranno a febbraio e dall'urna potranno uscire anche i derby tra due squadre della stessa nazione. Sarà anche consentito l'abbinamento con una squadra già affrontata nel girone unico.

Come seguirli in tv e streaming

Entrambi i sorteggi si terrano ad un'ora di distanza l'uno dall'altro: alle 12 andrà in scena quello di Champions, alle 13 quello di Europa League. Sarà possibile seguirli in tv e streaming tramite le consuete piattaforme Sky, Sky Go e NOW, mentre la Uefa li proporrà gratuitamente sul sito e l'app ufficiale.