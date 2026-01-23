Lucescu ricoverato d'urgenza in ospedale a Bucarest: le condizioni di salute

Ansia per il mondo del calcio romeno: Mircea Lucescu è stato ricorverato d'urgenza all'ospedale di Bucarest. Il commissario tecnico della nazionale romena negli ultimi anni ha sofferto per dei problemi cardiaci: il suo quadro clinico è stato ulteriormente peggiorato da una forte influenza che lo ha colpito durante le feste natalizie, con picchi di febbre di oltre 39 gradi. L'allenatore era impegnato con le visite dei vari ritiri delle squadre della massima serie romena.

Lucescu ricoverato d'urgenza: "Spero di riprendermi il prima possibile"

Lo stesso Lucescu ha confermato la notizia del suo ricorvero ma ha provato a rassenerare tutti: "Sono sotto la supervisione dei medici dopo aver avuto la febbre altissima. Spero di riprendermi il prima possibile, mi hanno detto che potrei essere dimesso lunedì". Ovviamente il prossimo obiettivo dell'allenatore è quello di rientrare al meglio e in tempo per la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale in programma il 26 marzo. La sua Romania è attesa da un appuntamento cruciale a Istanbul contro la Turchia di Montella per giocarsi l'accesso alla finale.