Salernitana contro tutti con Lescano

Ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante dell'Avellino. Ma il patron Iervolino ha dato ampio mandato al ds Faggiano per rinforzare la squadra con altri ingaggi per competere con Benevento e Catania. L'operazione per l'argentino si aggira attorno ai 2 milioni di euro. E dopo Gyabuaa può arrivare in granata dal Pescara anche Merola.