venerdì 23 gennaio 2026
Salernitana contro tutti con Lescano

Salernitana contro tutti con Lescano

Ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante dell'Avellino. Ma il patron Iervolino ha dato ampio mandato al ds Faggiano per rinforzare la squadra con altri ingaggi per competere con Benevento e Catania. L'operazione per l'argentino si aggira attorno ai 2 milioni di euro. E dopo Gyabuaa può arrivare in granata dal Pescara anche Merola.
di Franco Esposito
1 min
SALERNO - La Salernitana ha messo a segno il grande colpo di questo mercato di C, ingaggiando Facundo Lescano (29), che aveva richieste anche in B. L'attaccante arriva in prestito con obbligo di riscatto a fine stagione, praticamente a titolo definitivo. Un'operazione, considerando il contratto fino al 2029, da oltre 2 milioni. Un'operazione nata durante la cena per gli auguri di Natale, quando Danilo Iervolino, il patron della Salernitana, disse a Faggiano di rinforzare la squadra provando a prendere i migliori giocatori disponibili per la categoria. Dopo Gyabuaa, quindi, ecco Lescano. Due innesti di qualità, a conferma della volontà di non lesinare investimenti per provare a competere per la promozione diretta. Lescano ha realizzato 95 gol in C negli ultimi cinque anni a mezzo. Il mercato dei campani potrebbe non chiudersi qui. Non è da escludere, infatti, l'arrivo di un esterno offensivo. Piace sempre Davide Merola (25) del Pescara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

