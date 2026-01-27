Pjanic si ritira con un messaggio da brividi: "Il calcio era la mia musica..."

Miralem Pjanic ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato . A comunicarlo è stato lo stesso centrocampista bosniaco attraverso un video strappalacrime pubblicato sui propri profili social, accompagnato da un messaggio carico di emozione: “ Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota . Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco”

Pjanic si ritira dal calcio giocato a 35 anni

Nel messaggio, Pjanic ha poi aggiunto: “Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerla con tutti voi”. Non sono mancati i ringraziamenti a chi lo ha accompagnato lungo il suo percorso professionale e umano: “Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai medici e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ai tifosi, l’anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica”.

La carriera di Pjanic

Nel corso della carriera Pjanic ha indossato maglie prestigiose: dagli esordi al Lione al trasferimento in Serie A con la Roma fino all’esperienza con la Juventus. Successivamente il passaggio al Barcellona, quindi le tappe al Besiktas, allo Sharjah negli Emirati Arabi e, infine, al CSKA Mosca, ultima squadra prima dell’addio al calcio.