Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alexis Saelemaekers esclusivo: "Allegri ti cambia la testa"

Da Bologna a Roma passando più volte da Milano: Pioli, Motta, Ranieri, il posto da titolare e la Maxterapia
Ivan Zazzaroni
1 min
TagsSaelemaekersAllegriMilan

Per andare da Bologna a Roma il calciatore con due dittonghi nel cognome è passato più volte da Milano. Per non essere da meno ho deciso di raggiungerlo tra Roma - domenica scorsa fischi a gogo - e Bologna dove, da protoultrà bolognese, mi auguro che la fischieria non si ripeta. «Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico», ammette, «posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai,

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Sito illimitato SOLO PER OGGI

€ 49,90

€ 2,50 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS