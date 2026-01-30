Alexis Saelemaekers esclusivo: "Allegri ti cambia la testa"

Per andare da Bologna a Roma il calciatore con due dittonghi nel cognome è passato più volte da Milano. Per non essere da meno ho deciso di raggiungerlo tra Roma - domenica scorsa fischi a gogo - e Bologna dove, da protoultrà bolognese, mi auguro che la fischieria non si ripeta. «Mi è dispiaciuto tanto essere accolto così all’Olimpico», ammette, «posso capire i tifosi, ma quando gioco per una squadra non mi risparmio mai,