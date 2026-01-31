Corriere dello Sport.it
Asllani, esordio da incubo: espulso dopo solo 6 minuti, cosa è successo

Il centrocampista di proprietà dell'Inter debutta come peggio non si potrebbe in Turchia con la maglia del Besiktas
TagsInterBesiktasAsllani

Come iniziare con il piede sbagliato. Vedi Asllani, che debutta in Turchia con la maglia del Besiktas come peggio non avrebbe potuto. Una giornata da non ricordare condensata in sei minuti, quelli intercorsi tra il suo ingresso e la sua uscita dal campo per l'espulsione rimediata al primo intervento.

Asllani, un debutto lungo 6 minuti

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter, via Torino, al Beisktas, il centrocampista classe 2002, Kristjan Asllani ha esordito nel match con il Konyaspor, subentrando dalla panchina al 76' per giocare il quarto d'ora più recupero restanti. Neanche il tempo di entrare in campo, che i suoi ribaltano il risultato, portandosi sul 2-1 dopo la rete iniziale di Turuc e la risposta di Cerny e Kocku. All'82' però, Asllani entra con i tacchetti spianati proprio sull'autore del vantaggio ospite e, dopo il check Var, rimedia il cartellino rosso diretto. Un debutto da sei minuti.

