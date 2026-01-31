L'ultimo anticipo del sabato della 23ª giornata di Serie A vede il Cagliari superare 4-0 l' Hellas Verona e ipotecare la salvezza. La squadra di Pisacane , infatti, con il successo sugli scaligeri si porta a +11 sulla Fiorentina terzultima e intravede con largo anticipo la conquista dell'obiettivo stagionale.

Serie A, la classifica

Due gol d'autore per Pisacane

Il primo tempo del Cagliari si sublima nei due gol segnati ad un generoso Hellas Verona prima dell'intervallo. Al 36' solita, irresistibile, azione da parte di Palestra, tacco geniale di Obert, che trova Mazzitelli pronto a freddare Perilli sul primo palo. Allo scadere è poi Kilicsoy ad inventare una semirovesciata degna del Parola della 'Panini' che dopo il consulto al Var resta regolare. Annullarla sarebbe stato delittuoso.

Nella ripresa esce fuori la generosità dell'Hellas, che però non ha la forza di andare a riprendre il Cagliari. Anzi, sono proprio i sardi ad arrotondare il risultato con Sulemana e Idrissi per il poker sardo. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Pisacane, che vedono con largo anticipo lo striscione del traguardo.

Cagliari-Verona 4-0: cronaca, tabellino e statistiche