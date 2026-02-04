Hazard a Nardò, bagno di folla per l'ex Chelsea: il motivo della visita al settore giovanile
Eden Hazard a Nardò. No, non è uno scherzo. Il fuoriclasse belga, oggi 35enne, si è recato in Salento per visitare il centro sportivo del club granata, oggi iscritto al girone H di Serie D. Una visita a sorpresa che ha fatto impazzire i bambini delle formazioni giovanili, pronti a scattare selfie e a farsi firmare autografi in un momento così speciale. Sui social, però, la domanda è sorta spontanea: perché Hazard era a Nardò? Il motivo è presto spiegato.
Eden Hazard, ospite del settore giovanile del Nardò a 15 chilometri da Lecce, è stato travolto dall'affetto di bambini e curiosi sin dal momento in cui è uscito dall'auto, prima di calcare i campi in sintetico del centro sportivo. Il belga, ex stella di Chelsea e Real Madrid, era lì per ragioni di natura commerciale: infatti, il classe '91 ha approfittato della compagnia dell'imprenditore Fabio Cordella (ex calciatore e direttore sportivo) per conoscere e presentare i vini che porteranno il suo nome, nell'ambito dell'iniziativa portata avanti dal brand "The Wine of the Champions". Un marchio che affonda le sue radici proprio in Salento, unendo la qualità dei vini alla popolarità di grandi ex calciatori come Hazard.