Hazard a Nardò, bagno di folla per l'ex Chelsea: il motivo della visita al settore giovanile

Eden Hazard a Nardò. No, non è uno scherzo. Il fuoriclasse belga, oggi 35enne, si è recato in Salento per visitare il centro sportivo del club granata, oggi iscritto al girone H di Serie D. Una visita a sorpresa che ha fatto impazzire i bambini delle formazioni giovanili, pronti a scattare selfie e a farsi firmare autografi in un momento così speciale. Sui social, però, la domanda è sorta spontanea: perché Hazard era a Nardò? Il motivo è presto spiegato.