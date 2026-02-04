Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 febbraio 2026
Ancelotti, che incontro con Cannavaro a Rio de Janeiro: in regalo due maglie personalizzate del Brasile

L'ex Pallone d'Oro , al Maracanà per uno spot con Kakà, incontra il ct della Seleçao e suo tecnico ai tempi del Parma
1 min
'Carrambata italiana' a Rio de Janeiro, con l'incontro tra Fabio Cannavaro e Carlo Ancelotti, rispettivamente allenatore dell'Uzbekistan e ct del Brasile, dopo aver condiviso il rapporto giocatore/allenatore dal '96 al '98 a Parma.

Kakà, Ancelotti e la maglia numero 5

Fabio Cannavaro è in questi giorni in Brasile per pubblicizzare, insieme a Kakà, una nuova fragranza, presentata all'interno del Maracanà. Oggi insieme al figlio Christian, è stato ricevuto alla CBF, la Conferazione brasiliana di calcio, a Rio. Ad accogliere l'ex Pallone d'Oro, proprio Carlo Ancelotti, insieme al coordinatore delle nazionali maschili Rodrigo Caetano, che gli hanno fatto omaggio di due maglie del Brasile, home e away, personalizzate con il nome Cannavaro ed il 'suo' numero 5.

 

 

 

