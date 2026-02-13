Fondo ex carriera, l'iniziativa di 150 ex calciatori per assistenza e trasparenza

Oltre centocinquanta tra ex calciatori, ex allenatori e altri tesserati si sono rivolti alla società di consulenza Offside FC e allo Studio Associato T-Legal Brigida-Vocalelli & Partners per fare chiarezza sulla gestione del Fondo di Fine Carriera e rendere accessibili i bilanci generati dai contributi versati. L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma . Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti tre fra gli assistiti di Offside FC e dello Studio Associato T-Legal Brigida-Vocalelli & Partners: l'ex portiere Emiliano Viviano ; Thomas Berthold , campione del mondo con la Germania a Italia ’90 e con un passato in Serie A tra Verona e Roma ; Lorenzo Marronaro , ex calciatore e ora agente sportivo.

Viviano: "Sistemi poco aperti finiscono per scoraggiare l'interesse"

Emiliano Viviano ha spiegato: “Come ex calciatore professionista ritengo che ogni ente o istituzione del sistema calcio debba risultare accessibile al proprio interno tanto quanto ai media e a coloro che ne hanno fatto parte. Troppe volte calciatori ed ex calciatori, anche quando desiderano accrescere la consapevolezza dei propri diritti e doveri, sono costretti a fare i conti con sistemi poco aperti, che finiscono per scoraggiare l’interesse e rappresentare un limite alla conoscenza”.

Berthold: "Ogni calciatore ha diritto a essere informato e il dovere di essere sempre più consapevole del sistema di cui è parte"

Thomas Berthold ha aggiunto: “Ho attraversato in Italia un tratto significativo della mia carriera e oggi sento la necessità di dare il mio contributo al dibattito sull’importanza dell’informazione e della consapevolezza. Ogni calciatore ha diritto a essere informato e al contempo ha il dovere di essere sempre più consapevole del sistema di cui è parte, delle proprie tutele e dei propri doveri, in modo tale da poter salvaguardare i suoi interessi e quelli dei suoi colleghi”.