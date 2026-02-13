Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fondo ex carriera, l'iniziativa di 150 ex calciatori per assistenza e trasparenza

L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma
3 min
TagsFondo ex carrieravivianoBerthold

Oltre centocinquanta tra ex calciatori, ex allenatori e altri tesserati si sono rivolti alla società di consulenza Offside FC e allo Studio Associato T-Legal Brigida-Vocalelli & Partners per fare chiarezza sulla gestione del Fondo di Fine Carriera e rendere accessibili i bilanci generati dai contributi versati. L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Roma. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti tre fra gli assistiti di Offside FC e dello Studio Associato T-Legal Brigida-Vocalelli & Partners: l'ex portiere Emiliano Viviano; Thomas Berthold, campione del mondo con la Germania a Italia ’90 e con un passato in Serie A tra Verona e Roma; Lorenzo Marronaro, ex calciatore e ora agente sportivo.

Viviano: "Sistemi poco aperti finiscono per scoraggiare l'interesse"

Emiliano Viviano ha spiegato: “Come ex calciatore professionista ritengo che ogni ente o istituzione del sistema calcio debba risultare accessibile al proprio interno tanto quanto ai media e a coloro che ne hanno fatto parte. Troppe volte calciatori ed ex calciatori, anche quando desiderano accrescere la consapevolezza dei propri diritti e doveri, sono costretti a fare i conti con sistemi poco aperti, che finiscono per scoraggiare l’interesse e rappresentare un limite alla conoscenza”

Berthold: "Ogni calciatore ha diritto a essere informato e il dovere di essere sempre più consapevole del sistema di cui è parte"

Thomas Berthold ha aggiunto: “Ho attraversato in Italia un tratto significativo della mia carriera e oggi sento la necessità di dare il mio contributo al dibattito sull’importanza dell’informazione e della consapevolezza. Ogni calciatore ha diritto a essere informato e al contempo ha il dovere di essere sempre più consapevole del sistema di cui è parte, delle proprie tutele e dei propri doveri, in modo tale da poter salvaguardare i suoi interessi e quelli dei suoi colleghi”

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS