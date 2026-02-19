Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 19 febbraio 2026
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Brasile, Ancelotti annuncia: "Penso che rinnoverò per quattro anni"

Le parole del commissario tecnico della nazionale verdeoro a pochi mesi dai Mondiali 2026
TagsBrasileAncelotti

Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il suo legame con il Brasile è già fortissimo e lo dimostra la sua volontà di prolungare il contratto con la Federazione brasiliana, una volta chiuso il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Tra pochi mesi, infatti, il ct emiliano guiderà Vinicius e compagni nella kermesse organizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Brasile, Ancelotti annuncia: "Penso che rinnoverò per quattro anni"

Questo l'annuncio di Carlo Ancelotti ai microfoni di Movistar: "Penso che rinnoverò per quattro anni col Brasile. È un nuovo lavoro… e ne sono davvero colpito", parola dell'ex allenatore, tra le tante, di Milan e Real Madrid. Per lui, finora, quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte sulla panchina della Seleçao.

 

Tutte le news di Calcio

