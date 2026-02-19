Brasile, Ancelotti annuncia: "Penso che rinnoverò per quattro anni"

Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il suo legame con il Brasile è già fortissimo e lo dimostra la sua volontà di prolungare il contratto con la Federazione brasiliana, una volta chiuso il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Tra pochi mesi, infatti, il ct emiliano guiderà Vinicius e compagni nella kermesse organizzata negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.