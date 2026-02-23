Salernitana, tocca a Cosmi lottare per la B

Dopo l'esonero di Raffaele ufficializzato nel pomeriggio, il patron Iervolino ha dato l'ok al ds Faggiano per l'ingaggio dell'esperto allenatore. Toccherà a lui centrare l'obiettivo minimo dei playoff e provare a raggiungere la promozione

Pino Raffaele non è più l’allenatore della Salernitana. Gli subentra Serse Cosmi. L’esonero del tecnico siciliano è stato ufficializzato nel primo pomeriggio dal club campano. Con lui viene sollevato dall’incarico anche il suo vice Giacomo Ferrari. Fatale a Raffaele la sconfitta interna col Monopoli, ma soprattutto un pessimo girone di ritorno, con appena 12 punti conquistati in 9 giornate, 10 in meno rispetto allo stesso numero di partite dell’andata. Serse Cosmi, 67 anni, perugino, sarà a Salerno in serata e domani dirigerà il primo allenamento. Il tecnico umbro torna in panchina dopo 4 anni di assenza, periodo nel quale è stato opinionista tv. L’ultima sua esperienza risale al 2022 alla guida dei croati del Rijeka. L'ultima volta su una panchina di Serie C, invece, nel 1999-2000 all'Arezzo con 5º posto finale e playoff.

