Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 23 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Salernitana, tocca a Cosmi lottare per la B

Salernitana, tocca a Cosmi lottare per la B

Dopo l'esonero di Raffaele ufficializzato nel pomeriggio, il patron Iervolino ha dato l'ok al ds Faggiano per l'ingaggio dell'esperto allenatore. Toccherà a lui centrare l'obiettivo minimo dei playoff e provare a raggiungere la promozione
di Franco Esposito
1 min
Pino Raffaele non è più l’allenatore della Salernitana. Gli subentra Serse Cosmi. L’esonero del tecnico siciliano è stato ufficializzato nel primo pomeriggio dal club campano. Con lui viene sollevato dall’incarico anche il suo vice Giacomo Ferrari. Fatale a Raffaele la sconfitta interna col Monopoli, ma soprattutto un pessimo girone di ritorno, con appena 12 punti conquistati in 9 giornate, 10 in meno rispetto allo stesso numero di partite dell’andata. Serse Cosmi, 67 anni, perugino, sarà a Salerno in serata e domani dirigerà il primo allenamento. Il tecnico umbro torna in panchina dopo 4 anni di assenza, periodo nel quale è stato opinionista tv. L’ultima sua esperienza risale al 2022 alla guida dei croati del Rijeka. L'ultima volta su una panchina di Serie C, invece, nel 1999-2000 all'Arezzo con 5º posto finale e playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS