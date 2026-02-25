Gli arbitri della 27ª giornata di Serie A: chi dirigerà Roma-Juventus

Chi arbitrerà il big match Roma-Juve

Dopo le polemiche relative agli episodi della 26ª giornata, l'Aia ha reso noti i direttori di gara che si occuperanno del 27° turno di Serie A: l'anticipo di venerdì 27 febbraio alle 20:45 tra Parma e Cagliari apetta a Massimi, con Giua e Mazzoleni Var e Avar. Sabato 28 febbraio si apre alle ore 15:00 con Como-Lecce arbitrata da Fourneau accompagnato da Marini e Manganiello come Var e Avar; alle 18:00 Colombo si occupa di Hellas Verona-Napoli, mentre alle 20:45 Fabbri si occupa di Inter-Genoa. Cremonese-Milan delle 12:30 di domenica 1 marzo è affidata a Massa della sezione di Imperia. Si prosegue alle 15:00 con Sassuolo-Atalanta arbitrata da Marchetti con Nasca al Var e Doveri Avar, mentre Torino-Lazio delle 18:00 arbitrata dal fischietto palermitano, Abisso. Il big match della giornata Roma-Juventus delle 20:45 spetta a Sozza della sezione di Seregno, con Di Bello e Di Paolo Var ed Avar. I posticipi di lunedì 2 marzo, tra Pisa-Bologna delle 18:30 e Udinese-Fiorentina delle 20:45 sono affidati rispettivamente a Feliciani e Pairetto.