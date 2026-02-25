Ceccarini smonta il Var: "Anche se lo avessi avuto per il contatto Ronaldo-Iuliano..."

Secondo Ceccarini, il problema riguardante l'utilizzo del Var emerso nelle ultime giornate di campionato, parte in realtà da lontano: "Non ha mai funzionato in Italia. Gli arbitri non sanno più decidere e si affidano sempre e unicamente al Var per sentirsi sollevati dalle responsabilità e ricevere un aiuto esterno, che però molto spesso si ri vela controproducente, mandandoli in confusione".

Una confusione che l'ex arbitro estende agli altri protagonisti in campo: "Le squadre si ritrovano sempre più smarrite di fronte a decisioni spesso contraddittorie, in più la centralità dell'arbitro è venuta meno, facendogli perdere autorevolezza e capacità decisionale. Un problema che scaturisce dai vertici di Federazione e Aia, che da osservatore esterno non sono sembrati precisi nelle indicazioni per i direttori di gara, cambiando troppo spesso linee guida durante la stagione. Sono segnali di una crisi profonda, che sta coinvolgendo tutto il sistema".