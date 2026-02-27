Barella e Dimarco vicini ai ragazzi di Crans Montana, l'emozionante visita in ospedale

Barella e Dimarco in visita al Niguarda

Ambasciatori nerazzurri in mezzo alle giovani vittime, ancora ricoverate, di quel capodanno maledetto sono stati Nicolò Barella e Federico Dimarco. Un 'tour' di visite alle ragazze ed ai ragazzi che continuano a lottare per tornare ad una vita normale descritto dalle parole del direttore del Corriere delo Sport-Stadio Ivan Zazzaroni sulla sua pagina Instagram: "Il derby del cuore s'è giocato al Niguarda in due e più tempi: dopo il Milan anche l'Inter ha voluto essere vicina ai ragazzi di Crans, a Leo Bove, interistissimo, che nel vedere i suoi idoli ha avuto il battito accelerato, a Manfredi, a Sofia, anche lei nerazzurra, e Francy, e al milanista Kean. Il quale non ha resistito e a Barella ha detto: "Quest'anno la Champions la vedete col binocolo". Nico gli ha sorriso. Complimenti all'Inter: queste cose servono tanto a chi da due mesi frequenta solo la stessa camera e la sala operatoria. E ha un sogno, "poter andare in bagno con le mie gambe".