Morto Rino Marchesi: guidò l'Avellino nei primi due anni in Serie A e fu il primo allenatore in Italia di Maradona
Il calcio italiano piange Rino Marchesi: ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese, è venuto a mancare all'età di 88 anni. Cresciuto calcisticamente nel vivaio dell'Atalanta, Marchesi ha giocato per tre anni nel Fanfulla prima di fare ritorno all'Atalanta per giocare in prima squadra. Dopo sei anni con la maglia dei bergamaschi il suo passaggio alla Fiorentina dove ha giocato dal 1960 al 1966 vincendo due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppia finale contro i Rangers. Limitato dagli infortuni, Marchesi ha giocato due partite con la Nazionale.
Marchesi, la carriera da allenatore
Da allenatore ha guidato l'Avellino alle prime due di dieci salvezze consecutive in massima serie, prima di sedersi sulla panchina di Napoli, Inter e Juve. In azzurro è stato il primo tecnico di Diego Armando Maradona. Il funerale si terrà martedì 3 marzo alle 11 nella Pieve di San Martino in piazza della Chiesa, a Sesto Fiorentino, dove aveva scelto di restare a vivere.
Il cordoglio di De Laurentiis
Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Aurelio De Laurentiis: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".