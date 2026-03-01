Il calcio italiano piange Rino Marchesi: ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese, è venuto a mancare all'età di 88 anni. Cresciuto calcisticamente nel vivaio dell'Atalanta, Marchesi ha giocato per tre anni nel Fanfulla prima di fare ritorno all'Atalanta per giocare in prima squadra. Dopo sei anni con la maglia dei bergamaschi il suo passaggio alla Fiorentina dove ha giocato dal 1960 al 1966 vincendo due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppia finale contro i Rangers. Limitato dagli infortuni, Marchesi ha giocato due partite con la Nazionale.