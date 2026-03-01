Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 1 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Morto Rino Marchesi: guidò l'Avellino nei primi due anni in Serie A e fu il primo allenatore in Italia di Maradona

L'ex calciatore, vincitore della Coppa delle Coppe con la Fiorentina, ed ex allenatore è venuto a mancare all'età di 88 anni: lo piange tutto il calcio italiano
2 min
TagsRino MarchesiFiorentinaMaradona

Il calcio italiano piange Rino Marchesi: ex calciatore e allenatore, nato a San Giuliano Milanese, è venuto a mancare all'età di 88 anni. Cresciuto calcisticamente nel vivaio dell'Atalanta, Marchesi ha giocato per tre anni nel Fanfulla prima di fare ritorno all'Atalanta per giocare in prima squadra. Dopo sei anni con la maglia dei bergamaschi il suo passaggio alla Fiorentina dove ha giocato dal 1960 al 1966 vincendo due Coppe Italia, una Mitropa-Cup e la Coppa delle Coppe 1960-61, quella della doppia finale contro i Rangers. Limitato dagli infortuni, Marchesi ha giocato due partite con la Nazionale.

Marchesi, la carriera da allenatore

Da allenatore ha guidato l'Avellino alle prime due di dieci salvezze consecutive in massima serie, prima di sedersi sulla panchina di Napoli, Inter e Juve. In azzurro è stato il primo tecnico di Diego Armando Maradona. Il funerale si terrà martedì 3 marzo alle 11 nella Pieve di San Martino in piazza della Chiesa, a Sesto Fiorentino, dove aveva scelto di restare a vivere.

Il cordoglio di De Laurentiis

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello di Aurelio De Laurentiis: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Serie A, risultati e calendarioSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS