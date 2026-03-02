Corriere dello Sport.it
Spalletti e Panatta scherzano in diretta: "Perdi sempre come Sinner? Io ti chiedevo l'autografo e tu..."

Simpatico siparietto tra il tecnico bianconero e l'ex tennista al termine di Roma-Juve
2 min

Il post partita di Roma-Juventus, terminata con uno spettacolare e divertene 3-3, si arricchisce di un simpatico siparietto tra Luciano Spalletti e Adriano Panatta. Nel corso della Domenica Sportiva, il tecnico bianconero ha risposto alle battute dell'ex tennista e tifoso giallorosso. "Ho paura a parlare con Luciano, perché dopo mi dice che perdo sempre con Sinner, con Cobolli, con Musetti che è il numero 100 del mondo. Una volta era mio tifoso, invece ora...", ha detto Panatta.

Panatta e il siparietto con Spalletti

Parole, che hanno portato Spalletti a rispondere:  "Adriano, allora la faccio da solo la risposta. Quando ero ragazzo e frequentavo Forte dei Marmi andavo di continuo a vedere giocare Adriano con Bertolucci: si allenavano, ma lui non mi cagava. Io gli chiedevo l'autografo e lui mi pesticciava quando usciva. Poi l'ho ritrovato in qualche situazione qui e ultimamente siamo stati a cena insieme, eravamo a vedere il tennis a Torino. È sempre una persona piacevole e un grandissimo campione, con la stessa qualità anche da conduttore di trasmissione. Anzi, da Talent! Sorry". Panatta chiude, ricordando il risultato della gara dell'Olimpico: "Quindi mi hai perdonato. Anch'io ti ho perdonato, perché mi hai dato un dolore stasera, sai che sono romanista...".

