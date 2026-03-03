Corriere dello Sport.it
martedì 3 marzo 2026
Guerra in Iran, la finalissima Argentina-Spagna può cambiare sede: le ipotesi alternative a Doha

Il ct iberico De La Fuente ha rivelato le trattative in corso per lo spostamento della sfida tra i campioni del mondo e d'Europa, in programma il 27 marzo in Qatar
1 min
TagsSpagnaargentinaDoha

ROMA - La guerra scoppiata in Medioriente dopo l'attacco all'Iran da parte di Usa e Israele potrebbe avere delle conseguenze anche sul calcio e in particolare sulla finalissima Argentina-Spagna, in programma a Doha il prossimo 27 marzo.

La finalissima Argentina-Spagna può cambiare sede: le ipoetsi

E del possibile spostamento della partita ha parlato nelle ultime ore Luis De La Fuente, ct della Spagna: "Si sta trattando a diversi livelli, la prima speranza è che si fermi la guerra. Ma in caso contrario, bisognare giocare in altra sede". Il bombardamento dell'Iran e la risposta di Teheran hanno spinto tra l'altro il Qatar a fermare tutte le partite di calcio, di qui i dubbi sulla posbilità di giocare tra 20 giorni la partita tra i campioni del monde e il campioni d'Europa. Secondo i media spagnoli, le sedi possibili sono Miami o le grandi capitali europee: Londra, Madrid, Roma o Parigi.

