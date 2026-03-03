Rodrygo, che sfortuna: si rompe il crociato e stagione finita, Ancelotti lo perde per il Mondiale

Rodrygo: addio al mondiale, crociato rotto per lui

Non c'è pace per il talento brasiliano che dopo quasi un mese di stop per tendinite era rientrato ed era pronto a contribuire alla causa del Real Madrid che ora si trova al 2° porto ad inseguire il Barcelona. Il classe 2001 è entrato in campo al 54' nell'ultima sfida contro il Getafe; poco dopo si è accasciato al suolo a causa di un forte dolore al ginocchio. Nonostante questo, Rodrygo ha deciso di rimanere in campo fino alla fine. A fine partita si è poi sottoposto ai controlli che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato che lo terranno lontano dal terreno di gioco per molto tempo, precludendogli la partecipazione ai Mondiali.