martedì 3 marzo 2026
Rodrygo, che sfortuna: si rompe il crociato e stagione finita, Ancelotti lo perde per il Mondiale

Il Real Madrid e la Selecao dovranno fare a meno del talento brasiliano: gli esami dopo la gara con il Getafe riportano la rottura del legamento
1 min

Brutta batosta per il Real Madrid, che perde l'attaccante classe 2001 fino alla fine della stagione a causa dell'infortunio rimediato nell'ultima gara persa contro il Getafe per 1-0. A confermare l'esito degli esami: crociato rotto è Marca che dunque parla di stagione finita per il brasiliano.

Rodrygo: addio al mondiale, crociato rotto per lui

Non c'è pace per il talento brasiliano che dopo quasi un mese di stop per tendinite era rientrato ed era pronto a contribuire alla causa del Real Madrid che ora si trova al 2° porto ad inseguire il Barcelona. Il classe 2001 è entrato in campo al 54' nell'ultima sfida contro il Getafe; poco dopo si è accasciato al suolo a causa di un forte dolore al ginocchio. Nonostante questo, Rodrygo ha deciso di rimanere in campo fino alla fine. A fine partita si è poi sottoposto ai controlli che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato che lo terranno lontano dal terreno di gioco per molto tempo, precludendogli la partecipazione ai Mondiali.

 

