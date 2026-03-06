Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cristiano Ronaldo, l'infortunio è un mistero: l'ipotesi clamorosa in vista del Mondiale

La leggenda portoghese ha riportato una lesione al bicipite femorale ancora da valutare, ma che potrebbe comportare serie conseguenze
1 min
TagsCristiano RonaldoPortogalloMondiale 2026

In fuga dal Medioriente in fiamme o tornato in Europa per curarsi, Cristiano Ronaldo resta un mistero. L'infortunio patito nella 28ª giornata della Saudi League con l'Al-Nassr sembrerebbe essere più serio del previsto per CR7, che è volato in Spagna per sottoporsi agli esami del caso. L'ansia del Portogallo però cresce in vista del Mondiale 2026 in Usa, Canada e Messico.

Problema al bicipite femorale da approfondire

La lesione riportata da Cristiano Ronaldo non sarebbe di poco conto. A confermarlo è lo stesso allenatore portoghese dell'Al-Nassr, Jorge Jesus: "Dopo gli esami abbiamo verificato che la lesione è più grave del previsto. Cristiano ora si recherà in Spagna, perché il suo infortunio richiede cure a Madrid con il suo terapista personale. Speriamo che si riprenda presto e che aiuti la squadra".

Timori per il Mondiale 2026

Se per Cristiano Ronaldo, probabilmente, la preoccupazione è rivolta al record di 1.000 gol in carriera, obiettivo che non è neanche così lontano, ma che subirà una fisiologica procrastinazione, per il Portogallo è più centrato sui Mondiali 2026 e sulle possibilità di avere CR7 tra i convocati della selezione lusitana.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Mistero Cristiano RonaldoCR7 sarebbe scappato dopo l'attacco a Riyad

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS