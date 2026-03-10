Serata di premi al Trofeo “Amici dei bambini”

MILANO - Ieri sera, presso Il Carro Social Club di Sesto San Giovanni, il nostro direttore Ivan Zazzaroni e Monica Bertini hanno presentato la XXI edizione del Trofeo “Amici dei Bambini”, organizzato dalla U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. Diversi i premiati tra i calciatori di Serie A. A cominciare da Davide Bartesaghi, fresco vincitore del derby: «Quest’anno siamo riusciti a vincerne due su due e siamo molto contenti e felici. L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions. Sognare è gratis, ma ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano. Nazionale? Credo alla convocazione». Altro umore, invece, per l’interista Bisseck: «Se c’è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però, se a inizio stagione mi dici ‘Perdiamo i due derby e vinciamo lo Scudetto’, firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma dieci partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare. Futuro? Quando fai bene, ci sono tante squadre che ti vogliono. Però io sono concentrato sull’Inter».