Salviamo il Viareggio. Esperti al forum Ussi

: un solo appello:. Nasce un comitato di “salute pubblica” al termine difatto di grandi numeri ma pochi sbocchi. Meeting, nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni dalla fondazione, con grandi protagonisti a Viareggio in occasione della partenza della 76esima edizione del torneo giovanile più antico e per decenni autentica passerella mondiale del calcio baby.ha introdotto il patron del comitato organizzatore Associazione Giovani Calciatori Alessandro Palagi disponibile a ripensare alla formula ora riservato alle formazioni Primavera che hanno calendari pieni e molti elementi a pendolo tra prima squadra e team d’origine. Pere autentica icona del calcio italiano tutto dipende dalla sinergia tra club e leghe che gestiscono i calendari.evidenzia la qualità tecnica del torneo agli inizi e ora troppo presi dalla tattica anche se la “guida” in panchina made in Italy rimane di grande livello. Forte l’interesse dei club stranieri presenti e da sottolineare l’intervento di New York All Stars che propone giovanissimi statunitensi a club italiani. Peruna soluzione potrebbe essere la quota under 16 idea condivisa dai più. Testimonianze dimentre dai giornalisti relatori spunti di grande interesse. Peril torneo deve curare molto la parte social mentre(Rai Sport) ha ricordato che. Un vuoto enorme. Infine due messaggi importanti affinché il calcio anche per i ragazzi torni ad essere gioco popolare di sola allegria ha sottolineato Enrico Cimaschi delegato nord Italia di Aces che ha evidenziato la grandissima tradizione in ambito sportivo di Viareggio che merita la candidatura a capitale dello sport italiana o anche continentale con soddisfazione dell’amministrazione comunale rappresentata dall’assessore al turismo Meciani dopo la presenza del sindaco del Ghingaro alla partita inaugurale a capo di un lavoro prezioso del Comune di Viareggio per le attività sportive a livello di impiantistica e di eventi. Peral Viareggio mai disperdere il sogno dei dilettanti pensando ad un torneo che comprenda di nuovo grandi club italiani europei e mondiali ma anche con le giovanili amatori.