Bastoni premiato dopo il caso di Inter-Juve: "Ha chiesto scusa, non è da tutti"
I riflettori su Alessandro Bastoni continuano ad essere accesi. Il difensore centrale dell'Inter e della Nazionale, è stato il protagonista dell'espulsione di Kalulu nel corso della sfida di campionato tra Inter e Juventus. Un episodio discusso, che ha acceso le polemiche e che ha portato le tifoserie avversarie a fischiarlo in occasione delle successive sfide di campionato.
Bastoni in lizza per un premio dopo Inter-Juve
Il centrale nerazzurro potrebbe ricevere la massima onoreficenza della Regione Lombardia, per lo stesso episodio. Bastoni è stato infatti candidato dal Presidente del Consiglio regionale Federico Romani alla Rosa Camuna, per l'atteggiamento "non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi". In particolare per essere stato in grado di "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità".
"Bastoni esempio positivo"
Una candidatura che è stata condivisa anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell'Inter Club di Palazzo Pirelli. Per entrambi, episodi come quello avvenuto in Inter-Juventus lo scorso 14 febbraio, "si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento: in questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".
