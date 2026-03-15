Nasce la scuola calcio per bambini con famiglie in difficoltà: l'idea dell'ex Lazio Miele

Nasce a Roma una nuova realtà che fonde sport e solidarietà. Da un'idea dell'ex calciatore della Lazio Renato Miele, è nata una scuola calcio, completamente gratuita, per i bambini con famiglie in condizioni economiche complicate o difficoltà sociali per fare sport. Si tratta del nuovo progetto della Asd Vigor Mellis, con il sostegno del Comune di Roma, dedicato ai bambini tra i 7 e i 14 anni. Al progetto parteciperanno oltre 30 bambini e bambine con l'iniziativa che ha sfondato i confini nazionali: daranno i primi calci anche un bambino palestinese, sette ucraini, due peruviani, due ecuadoriani. I partecipanti saranno guidati nelle sedute tecnico-pratiche da ex calciatori, come lo stesso Miele e poi Giordano, Chierico, Brio, Oddi, Orsi, Cordova, Sulfaro e Mauri, Manzoni, Perrone e Calisti. Le sedute tecnico-pratiche inizieranno domani, lunedì 16 marzo, presso il campo sportivo "V. Angelucci" a Roma, e saranno guidate dal direttore tecnico Pietro Ghedin, vice allenatore dell'Italia con Trapattoni. Ogni sabato ci sarà una seduta di allenamento.