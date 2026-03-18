‘Speak Out! Il calcio racconta’, on line l’ultimo episodio ‘Oltre il silenzio’

'Speak Out! Il calcio racconta', pubblicato l'ultimo episodio della webserie della FIGC

Con la pubblicazione della decima puntata dal titolo ‘Oltre il silenzio’, si conclude il viaggio lungo 10 episodi della webserie della FIGC ‘Speak Out! Il calcio racconta’. Il tema centrale di questo ultimo atto sono le politiche di tutela di tutti i tesserati, in particolare per le categorie più fragili, come quella dei giovani.

Mettere al centro la protezione dei giovani, infatti, significa prima di tutto rompere il silenzio. In questo episodio, Vincenzo Fuoco, tecnico del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, mette a disposizione la propria sensibilità, maturata attraverso un percorso di vita che lo ha visto affrontare da vicino le fragilità del sistema sportivo durante gli anni della sua crescita. Quel vissuto personale è oggi la spinta principale del suo impegno attivo nel sensibilizzare il sistema, affinché i ragazzi di oggi possano muoversi in un contesto tutelato e trasparente. Il dialogo si sviluppa insieme a Rocco Briganti, responsabile del Safeguarding dell’Atalanta, che descrive il lavoro necessario per rendere le società sportive dei luoghi realmente sicuri. Al centro del suo intervento c’è l’attenzione verso il benessere psicofisico degli atleti e la qualità delle figure professionali che li accompagnano: non basta allenare il talento, occorre vigilare costantemente su chi lavora a contatto con i minori. Da questo incontro emerge come la tutela non sia un concetto astratto, ma una responsabilità collettiva che necessita un approccio culturale, organizzativo e tecnico in grado di assicurare ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici un’esperienza sicura, in un ambiente positivo e professionale.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC sul valore sociale del calcio è stato realizzato con un linguaggio universale, esplorando le mille sfaccettature del gioco più amato e praticato in Italia, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie conta dieci puntate pubblicate sulla piattaforma federale di Sostenibilità sostenabilia.it, dove i protagonisti hanno dialogato e affrontato esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, abusi, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’:

14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora

21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

20 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti