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Morto Silvino Louro, il grande dolore di Mourinho: era nello staff del Triplete

Lo storico collaboratore di Mou aveva compiuto 67 anni il 5 marzo scorso ed era malato da tempo
1 min
TagsMourinho
È morto Silvino de Almeida Louro, meglio noto come Silvino Louro, ex calciatore e per 16 anni principale collaboratore di José Mourinho. Aveva compiuto 67 anni il 5 marzo scorso ed era malato da tempo.
Louro era il capitano del Benfica quando nella finale di Champions del 1990 il Milan vinse 1-0 al Prater di Vienna. Dotato di una struttura fisica imponente, che lo avvantaggiava nelle uscite, Silvino era un portiere abile anche con i piedi, in particolare col sinistro con cui riusciva ad uscire dalle pressioni più insistite. Mise insieme 184 presenze con la maglia del Benfica tra il 1986 e il 1994, anno in cui lasciò il club dopo aver conquistato il titolo di campione nazionale.
Al Bessa, il 3 giugno 1994, in una giornata di festa per il club, disputò la sua ultima partita uffciale con gli “encarnados”. Amico d’infanzia dello Special, nati entrambi a Setubal, in seguito lavorò come suo assistente al Porto, al Chelsea, all’Inter del Triplete, al Real Madrid, di nuovo al Chelsea e al Manchester United.
Nel 2021 aveva scelto di trasferirsi in Sudan all’Al-Hilal Al-Sudany di Omdurman.

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