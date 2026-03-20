Messi, i tempi della storia

Il gol numero uno fu costretto a segnarlo a due volte. Era il primo maggio del 2005. Barcellona-Albacete. Ultime giornate di un campionato dominato. In panchina c’era Frank Rijkaard. Lo fece entrare al minuto 88 in sostituzione di Samuel Eto’o. Il Camp Nou era elettrizzato, come sempre accade quando si percepisce che sta passando la storia. In due minuti, la Pulce segnò due gol in fotocopia. Assist con scucchiaiata di Ronaldinho e lui che non volle essere da meno e superò il portiere con un pallonetto. Il primo glielo annullarono per un fuorigioco che oggi col Var non sarebbe stato fuorigioco. Il secondo fu quello buono. Messi non aveva ancora compiuto diciotto anni. Anche se per tutti era il predestinato. Ventuno anni dopo, Leo ha segnato il gol numero novecento. Nel ritorno degli ottavi di finale della Champions americana tra il suo Inter Miami e il Nashville, città che richiama tempi lontani del cinema. Anche in questo caso, l’attesa è durata poco. Ha impiegato sette minuti. Ha segnato di sinistro, stavolta rasoterra. L’assist non è stato di Ronaldinho ma di Reguilón, esterno sinistro - ironia della storte - scuola Real Madrid. Una rasoiata che è passata tra le gambe del difensore e ha superato il portiere. Un gol calcisticamente inutile visto che il Nashville ha pareggiato e l’Inter Miami è stata eliminata per la regola dei gol segnati in trasferta (che da quelle parti è ancora valida). Ma la notizia è il gol novecento di Messi. È lui che detta i tempi della storia.