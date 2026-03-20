Rudi Garcia si affida a De Bruyne e Lukaku: i convocati del Belgio

Dopo il rientro in campo di entrambi con la maglia del Napoli, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku tornano anche tra i convocati per le prossime partite del Belgio. La nazionale guidata da Rudi Garcia, che ha già conquistato l'accesso al Mondiale in Nord America, anche senza le due stelle, sarà impegnata in due amichevoli di avvicinamento al grande torneo, proprio contro due dei tre organizzatori. Il Belgio il 28 marzo affronterà gli Stati Uniti, mentre l'1 aprile se la vedrà contro il Messico. Sono sei i giocatori della Serie A convocati all'ex allenatore di Roma e Napoli.

Belgio, i convocati di Rudi Garcia: tornano De Bruyne e Lukaku

Oltre a De Bruyne e Lukaku, Rudi Garcia ha scelto di puntare per la difesa anche su Koni De Winter, e in zona offensiva su Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers e Lois Openda, sempre più ai margini della Juventus ma ancora convocato. Di seguito la lista completa dei convocati del commissario tecnico del Belgio:

Portieri: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt;

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate;

Centrocampisti: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel;

Attaccanti: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

Le condizioni di De Bruyne e Lukaku

Quelli di De Bruyne e Lukaku sono due recuperi importanti per Rudi Garcia, specialmente in vista del Mondiale dove avranno un ruolo importante, sia in campo che fuori, essendo tra i veterani di questo ciclo. Dopo il brutto infortunio subito durante il ritiro estivo, Romelu Lukaku è finalmente tornato in campo lo scorso gennaio nella partita di Torino contro la Juventus. Ma un atleta della sua struttura muscolare ha bisogna di tempo per recuperare al meglio ed evitare ricadute. Per questo Antonio Conte lo sta usando con dosaggio: ancora non è mai sceso in campo da titolare dopo l'infortunio, ma ha già dato il suo apporto prezioso con il gol decisivo per la vittoria nel finale contro il Verona. Discorso diverso per Kevin De Bruyne che, dopo un grande inizio di stagione, si era fatto male durante la partita di campionato contro l'Inter lo scorso ottobre. Dopo la lunga riabilitazione in Belgio, KDB è tornato a disposizione di Conte per la partita contro il Torino di inizio marzo, per poi entrare nella partita contro il Lecce per giocare la ripresa. Anche per lui un rientro graduale con il minutaggio che sta sempre più iniziando a salire per il rush finale del campionato e in vista del Mondiale.

Lo strano caso di Openda: ai margini alla Juve ma convocato dal Belgio

Nonostante stia scivolando sempre di più in basso nelle gerrachie di Spalletti, Rudi Garcia non rinuncia a Lois Openda. L'attaccante della Juventus ha passato le ultime due partite di campionato sempre in panchina, giocando appena un minuto nella partita contro la Roma. Spalletti aveva provato a dargli un'occasione da titolare contro il Como, ma il belga, come tutta la Juve, non è stato all'altezza. Comunque il suo posto in nazionale se lo tiene stretto. Rendimento diverso per Saelemaekers al Milan. Allegri ha estrema fiducia nell'esterno belga che parte quasi sempre da titolare con un ruolo da protagonista. Era così anche per Charles De Ketelaere prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori nei mesi di febbraio e marzo. Ora il trequartista è tornato, ha accumulato minutaggio tra Inter e Bayern Monaco. De Winter chiude la schiera di giocatori della Serie A convocati dal Belgio. Anche con lui Allegri ha trovato un jolly importantissimo che sta impiegando molto.