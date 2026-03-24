Nuovo incarico per Klopp: commenterà il Mondiale con Hummels e Muller

Klopp va in tv e respinge Real e Atletico: "Non mi hanno mai contattato"

La nuova squadra di opinionisti dell'emittente tedesca è intervenuta in conferenza stampa nella giornata di lunedì. A Klopp è stato anche chiesto del suo futuro da allenatore. I giornalisti hanno insinuato di un possibile avvicinamento da parte del Real Madrid e dell'Atletico Madrid, ma Klopp ha respinto ogni allusione: "Non mi hanno mai contattato. Quale situazione deve essere? Che il Real Madrid mi chiami a un certo punto e dica: ' Florentino Perez al telefono! Jurgen, come va?'. O forse è sufficiente che OE24 [un organo di stampa austriaco, ndr], non so se sia un'intelligenza artificiale o se sia scritto da persone, pubblichi delle sciocchezze? Questo mi dà fastidio".