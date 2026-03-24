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martedì 24 marzo 2026
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Nuovo incarico per Klopp: commenterà il Mondiale con Hummels e Muller© Getty Images

Nuovo incarico per Klopp: commenterà il Mondiale con Hummels e Muller

L'emittente tedesca Magenta Tv ha presentato la sua squadra d'eccezione per il torneo in programma quest'estate
2 min
TagsKlopp

Jurgen Klopp torna sotto i riflettori, ma non più da allenatore. Il Global Head of Soccer del gruppo Red Bull inizierà la sua nuova avventura da opionista in tv. L'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool inizierà il suo nuovo incarico a partire da questa estate quando commenterà il Mondiale in Nord America su Magenta Tv. Insieme a lui due compagni d'avventura d'eccezione: Thomas Muller e l'ex Roma Mats Hummels, che Klopp ha anche allenato nel suo periodo sulla panchina del Borussia Dortmund. 

Klopp va in tv e respinge Real e Atletico: "Non mi hanno mai contattato"

La nuova squadra di opinionisti dell'emittente tedesca è intervenuta in conferenza stampa nella giornata di lunedì. A Klopp è stato anche chiesto del suo futuro da allenatore. I giornalisti hanno insinuato di un possibile avvicinamento da parte del Real Madrid e dell'Atletico Madrid, ma Klopp ha respinto ogni allusione: "Non mi hanno mai contattato. Quale situazione deve essere? Che il Real Madrid mi chiami a un certo punto e dica: ' Florentino Perez al telefono! Jurgen, come va?'. O forse è sufficiente che OE24 [un organo di stampa austriaco, ndr], non so se sia un'intelligenza artificiale o se sia scritto da persone, pubblichi delle sciocchezze? Questo mi dà fastidio".

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