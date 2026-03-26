Lutto nel mondo del calcio, è morto Beppe Savoldi: aveva 79 anni

È morto Beppe Savoldi: l'annuncio della famiglia

A dare l'annuncio della scomparsa di Beppe Savoldi è stata la famiglia tramite i social: "Se ne è andato in un'altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio".