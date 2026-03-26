Lutto nel mondo del calcio, è morto Beppe Savoldi: aveva 79 anni
Lutto nel mondo del calcio: è morto Beppe Savoldi. L'ex bomber di Bologna e Napoli aveva 79 anni. Nato nel 1947 in provincia di Bergamo, iniziò la sua carriera proprio nell'Atalanta, passando poi nel 1968 al Bologna, dove si aggiudicò il titolo di capocannoniere del campionato vincendo anche due Coppe Italia. Nel 1975 il Napoli lo acquistò per la cifra record di due miliardi di lire, trasferimento da cui nacque il soprannome ‘Mister due miliardi'. Con la maglia azzurra vinse un'altra Coppa Italia, continuando a segnare a raffica ed entrando nella storia del calcio.
È morto Beppe Savoldi: l'annuncio della famiglia
A dare l'annuncio della scomparsa di Beppe Savoldi è stata la famiglia tramite i social: "Se ne è andato in un'altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all'ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell'amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. Siamo molto fieri di tutto ciò, pur travolti dal dolore. Ringraziamo di cuore i medici e gli infermieri del Papà Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo che hanno avuto cura di lui pur tra le sue amate mura domestiche. Eliana, Gianluca con Valentina, Guya, Gabriella, e i suoi adorati nipoti Lorenzo, Ludovico e Giorgio".