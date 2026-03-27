Addio a Savoldi, quando ci saranno i funerali e dove è stata allestita la camera ardente

BERGAMO - Il mondo del calcio si prepara a dare l'ultimo saluto a Beppe Savoldi , ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli, scomparso ieri all'età di 79 anni. Il figlio Gianluca , anche lui ex calciatore (arrivato fino alla Serie A con la Reggina nel 2002-03) e oggi allenatore, ha pubblicato su Facebook un messaggio di ringraziamento per il grande affetto ricevuto in queste ore di lutto e ha dato indicazioni su camera ardente e funerale del campione scomparso.

Il messaggio sul funerale di Savoldi

"L'amore non ha tempo, non conosce spazio, l'amore è - scrive Gianluca Savoldi su Facebook - in queste ore tutta Italia sta piangendo Beppe, il mio papà; sono davvero infiniti i messaggi che stiamo ricevendo da parte di persone che hanno la necessità di esserci, in qualche modo. Per chi volesse e potesse esserci comunico che la camera ardente è allestita in Bergamo presso la Casa del Commiato, in via Suardi 36 e accoglierà chi vorrà esserci tra le 8.30 e le 19 di oggi (venerdì 27 marzo, n.d.r.). L'ultimo saluto a Beppe avrà luogo domani, sabato 28 marzo, alle ore 10.30 presso la Chiesa Ognissanti del Cimitero di Bergamo. Intanto, da parte nostra, solo un immenso grazie per tutto l'amore di cui ci state gratificando. Nel nome di Beppe".