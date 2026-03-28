I giocatori della Mauritania impazziscono tra di loro per la maglia di Messi: le immagini shock fanno il giro del mondo

"Urla e discussioni nello spogliatoio della Mauritania per la maglia di Messi ". Lo ri vela revistagenteok con un video che documenta un capannello di giocatori della nazionale dell'Africa occidentale intento a contendersi una delle maglie degli avversari sfidati alla Bombonera , stanotte, in amichevole. Caccia a un cimelio da conservare e custodire gelosamente. Il più ambito? Manco a dirlo. La 10 di Messi è diventata motivo di una disputa animata. L'oggetto del desiderio con buona pace di chi si è dovuto "accontentare" di un'altra camiseta dell'albiceleste non riuscendo ad accaparrarsi il "trofeo" più ambito.

Argentina-Mauritania 2-1: gol decisivo di Nico Paz

Si è conclusa così Argentina-Mauritania, che sul campo si è conclusa con la vittoria per 2-1 dei campioni del Mondo in carica: Enzo Fernández ha sbloccato la partita al 17' sfruttando un passaggio di Molina. Nico Paz ha raddoppiato con una magia su punizione al 32' firmando il suo primo gol con l'Argentina e prolungando anche in nazionale il suo momento d'oro vissuto a livello di club come il Como di Cesc Fabregas. A inizio secondo tempo ha lasciato posto proprio a Messi. Il gol al 94' di Lefort Ethmane è stato il preludio a una sorta di caccia al tesoro improvvisata che in breve tempo è diventata virale sul web facendo il giro del mondo.