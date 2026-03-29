Colombia-Francia diretta amichevole in vista del Mondiale 2026: segui la sfida tra Lorenzo e Deschamps. Calcio oggi LIVE
Dopo la vittoria in amichevole sul Brasile, la Francia affronta la Colombia, che invece ha perso nell'ultima gara contro la Croazia, in un altro test di lusso per preparare i Mondiali di quest'estate: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
21:00
Il momento degli inni
E' il momento degli inni nazionali. Prima quello della Colombia, quindi "la marsigliese".
20:56
Esordio della nuova maglia per la Francia
La Francia scenderà in campo con la nuova prima maglia, quella che indosseranno ai Mondiali.
20:53
Tutto pronto!
Manca sempre meno al fischio d'inizio. Le due squadre prossime all'ingresso in campo.
20:50
Le due squadre si preparano ai Mondiali
Sia Francia che Colombia sono già qualificate ai Mondiali. I transalpini sono stati inseriti nel gruppo I con il Senegal, la Norvegia a una nazionale ancora da definire, mentre i sudamericani nel K, con l'Uzbekistan di Cannavaro, il Portogallo e una selezione ancora da definire.
20:38
Kalulu e Thuram titolari
Marcus Thuram dell'Inter e Pierre Kalulu della Juve i due giocatori militanti in Serie A nella formazione della Francia. Rabiot e Maignan in panchina.
20:26
Francia, la formazione ufficiale
FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne; Zaïre-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram.
A disposizione: Chevalier, Maignan, Gusto, T.Hernandez, Konaté, Camavinga, Rabiot, Tchouameni, Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Olise
20:26
La formazione ufficiale della Colombia
COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sanchez, Cabal, Mojica; Lerma, Rios; J.Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Suarez.
A disposizione: Vargas, Ospina, Machado, Lucumi, S.Arias, Mosquera, Puerta, Campaz, Carrascal, Quintero, Castaño, Gomez, Cordoba, Carbonero, Borré.
20:15
La partita andrà in scena negli Stati Uniti
La partita tra le due nazionali andrà in scena negli Stati Uniti, paese che in estate sarà tra gli ospitanti del Mondiale. La gara è in programma al Northwest Stadium di Landover.
20:01
A breve il calcio d'inizio di Colombia-Francia
Il calcio d'inizio dell'amichevole tra Colombia e Francia è in programma alle 21.
Northwest Stadium - Washington D.C.