Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 29 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Colombia
Colombia
Francia
Francia
21:00
Amichevoli internazionali - 29.03.2026
Northwest Stadium

TabellinoCalendarioClassifiche
Colombia
21:00
Francia

Colombia-Francia diretta amichevole in vista del Mondiale 2026: segui la sfida tra Lorenzo e Deschamps. Calcio oggi LIVE

Test di lusso in vista dei campionati del mondo in programma in estate: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsFranciaColombia
Aggiorna

Dopo la vittoria in amichevole sul Brasile, la Francia affronta la Colombia, che invece ha perso nell'ultima gara contro la Croazia, in un altro test di lusso per preparare i Mondiali di quest'estate: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

 

21:00

Il momento degli inni

E' il momento degli inni nazionali. Prima quello della Colombia, quindi "la marsigliese".

20:56

Esordio della nuova maglia per la Francia

La Francia scenderà in campo con la nuova prima maglia, quella che indosseranno ai Mondiali.

20:53

Tutto pronto!

Manca sempre meno al fischio d'inizio. Le due squadre prossime all'ingresso in campo.

20:50

Le due squadre si preparano ai Mondiali

Sia Francia che Colombia sono già qualificate ai Mondiali. I transalpini sono stati inseriti nel gruppo I con il Senegal, la Norvegia a una nazionale ancora da definire, mentre i sudamericani nel K, con l'Uzbekistan di Cannavaro, il Portogallo e una selezione ancora da definire. 

20:38

Kalulu e Thuram titolari

Marcus Thuram dell'Inter e Pierre Kalulu della Juve i due giocatori militanti in Serie A nella formazione della Francia. Rabiot e Maignan in panchina.

20:26

Francia, la formazione ufficiale

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne; Zaïre-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram. 
A disposizione: Chevalier, Maignan, Gusto, T.Hernandez, Konaté, Camavinga, Rabiot, Tchouameni, Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Olise

20:26

La formazione ufficiale della Colombia

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sanchez, Cabal, Mojica; Lerma, Rios; J.Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Suarez.
A disposizione: Vargas, Ospina, Machado, Lucumi, S.Arias, Mosquera, Puerta, Campaz, Carrascal, Quintero, Castaño, Gomez, Cordoba, Carbonero, Borré.

20:15

La partita andrà in scena negli Stati Uniti

La partita tra le due nazionali andrà in scena negli Stati Uniti, paese che in estate sarà tra gli ospitanti del Mondiale. La gara è in programma al Northwest Stadium di Landover.

20:01

A breve il calcio d'inizio di Colombia-Francia

Il calcio d'inizio dell'amichevole tra Colombia e Francia è in programma alle 21.

Northwest Stadium - Washington D.C.
 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Colombia-Francia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS