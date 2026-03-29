Colombia-Francia diretta amichevole in vista del Mondiale 2026: segui la sfida tra Lorenzo e Deschamps. Calcio oggi LIVE

21:00

Il momento degli inni

E' il momento degli inni nazionali. Prima quello della Colombia, quindi "la marsigliese".

20:56

Esordio della nuova maglia per la Francia

La Francia scenderà in campo con la nuova prima maglia, quella che indosseranno ai Mondiali.

20:53

Tutto pronto!

Manca sempre meno al fischio d'inizio. Le due squadre prossime all'ingresso in campo.

20:50

Le due squadre si preparano ai Mondiali

Sia Francia che Colombia sono già qualificate ai Mondiali. I transalpini sono stati inseriti nel gruppo I con il Senegal, la Norvegia a una nazionale ancora da definire, mentre i sudamericani nel K, con l'Uzbekistan di Cannavaro, il Portogallo e una selezione ancora da definire.

20:38

Kalulu e Thuram titolari

Marcus Thuram dell'Inter e Pierre Kalulu della Juve i due giocatori militanti in Serie A nella formazione della Francia. Rabiot e Maignan in panchina.

20:26

Francia, la formazione ufficiale

FRANCIA (4-2-3-1): Samba; Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne; Zaïre-Emery, Kanté; Akliouche, Cherki, Doué; Thuram.

A disposizione: Chevalier, Maignan, Gusto, T.Hernandez, Konaté, Camavinga, Rabiot, Tchouameni, Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Olise

20:26

La formazione ufficiale della Colombia

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sanchez, Cabal, Mojica; Lerma, Rios; J.Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Suarez.

A disposizione: Vargas, Ospina, Machado, Lucumi, S.Arias, Mosquera, Puerta, Campaz, Carrascal, Quintero, Castaño, Gomez, Cordoba, Carbonero, Borré.

20:15

La partita andrà in scena negli Stati Uniti

La partita tra le due nazionali andrà in scena negli Stati Uniti, paese che in estate sarà tra gli ospitanti del Mondiale. La gara è in programma al Northwest Stadium di Landover.

20:01

A breve il calcio d'inizio di Colombia-Francia

Il calcio d'inizio dell'amichevole tra Colombia e Francia è in programma alle 21.

Northwest Stadium - Washington D.C.