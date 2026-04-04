Centofanti, grave lutto: addio alla figlia Giorgia

Grave lutto per Felice Centofanti, addio alla figlia Giorgia

La piccola Giorgia è scomparsa a inizio aprile, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di papà Felice e di tutta la sua famiglia. Sui social, non è certo passato inosservato il pensiero di Martina Centofanti, che ha raccolto tantissimi messaggi di vicinanza nella sezione commenti: "Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia. Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, qualcosa di talmente grande che è impossibile da spiegare a parole", ha scritto l'ex ginnasta sul suo account ufficiale.