Centofanti, grave lutto: addio alla figlia Giorgia
Grave lutto per la famiglia di Felice Centofanti, ex difensore dell’Inter cresciuto nelle giovanili di Teramo, prima, ed Hellas Verona, poi. Addio alla figlia Giorgia, nata con una grave disabilità. Ad annunciarlo è stata Martina, figlia di Felice e campionessa mondiale di ginnastica ritmica.
Grave lutto per Felice Centofanti, addio alla figlia Giorgia
La piccola Giorgia è scomparsa a inizio aprile, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di papà Felice e di tutta la sua famiglia. Sui social, non è certo passato inosservato il pensiero di Martina Centofanti, che ha raccolto tantissimi messaggi di vicinanza nella sezione commenti: "Abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia. Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, qualcosa di talmente grande che è impossibile da spiegare a parole", ha scritto l'ex ginnasta sul suo account ufficiale.