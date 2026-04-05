Sono un presidente Figc paranormale

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Gli avventori ormai noti dello chalet di Peppino cameriere a Mergellina mi hanno scritto quanto segue.
«Lei che è il nostro autore e ci fa dire scemenze di una napoletanità d’accatto, lei, caro autore, non è Luciano De Crescenzo, comunque riteniamo che lei possa essere il nuovo presidente della Federcalcio. Ne ha tutti i requisiti, l’età giusta, 92 anni, e non capisce niente di calcio come ha sempre sostenuto Bruno Pes
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