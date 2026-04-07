Perché a Massa non è servita la revisione al monitor per dare il rigore al Genoa

Juve-Genoa

Massa: 6,5

È sulla linea dell’area di rigore, quindi da considerare dentro, il fallo di Bremer su Martin al 29’ del secondo tempo. Massa, che inizialmente aveva assegnato una punizione dal limite con cartellino giallo, ha corretto la sua decisione dopo l’intervento del Var Paterna, spostando il fallo dentro l’area. C'era il calcio di rigore e non è servita la revisione al monitor, perché in queste situazioni basta l'overrule. Giusto anche mantenere l’ammonizione a Bremer, perché l’intervento era imprudente e dunque non da depenalizzare.