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Perché a Massa non è servita la revisione al monitor per dare il rigore al Genoa© LAPRESSE

Perché a Massa non è servita la revisione al monitor per dare il rigore al Genoa

Gli episodi più discussi della sfida tra i bianconeri e gli uomini di De Rossi
Dario Cervellati
Tagsoggi

Juve-Genoa

Massa: 6,5

È sulla linea dell’area di rigore, quindi da considerare dentro, il fallo di Bremer su Martin al 29’ del secondo tempo. Massa, che inizialmente aveva assegnato una punizione dal limite con cartellino giallo, ha corretto la sua decisione dopo l’intervento del Var Paterna, spostando il fallo dentro l’area. C'era il calcio di rigore e non è servita la revisione al monitor, perché in queste situazioni basta l'overrule. Giusto anche mantenere l’ammonizione a Bremer, perché l’intervento era imprudente e dunque non da depenalizzare.

 

 

Disciplinare: Massa gestisce con equilibrio

Anche il giallo a McKennie è arrivato per l’intervento imprudente su Frendrup al 27’ del primo tempo. Massa ha gestito con equilibrio l'aspetto disciplinare: tutte e cinque le ammonizioni (quattro per i giocatori della Juventus e una per un giocatore del Genoa) sono state corrette e coerenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Ok il gol della Juve

Regolare anche la rete dell’1-0 della Juventus: tra Bremer e Colombo, poco prima del gol, non c'è infatti nessun fallo, ma solo uno scontro di gioco non punibile, nonostante le proteste rossoblù.

VAR: Paterna 6,5

L’intervento di Paterna è stato puntuale: la correzione della posizione del fallo di Bremer è stata precisa. Per il resto della partita è stata normale amministrazione.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Juve-Genoa

Massa: 6,5

È sulla linea dell’area di rigore, quindi da considerare dentro, il fallo di Bremer su Martin al 29’ del secondo tempo. Massa, che inizialmente aveva assegnato una punizione dal limite con cartellino giallo, ha corretto la sua decisione dopo l’intervento del Var Paterna, spostando il fallo dentro l’area. C'era il calcio di rigore e non è servita la revisione al monitor, perché in queste situazioni basta l'overrule. Giusto anche mantenere l’ammonizione a Bremer, perché l’intervento era imprudente e dunque non da depenalizzare.

 

 

Disciplinare: Massa gestisce con equilibrio

Anche il giallo a McKennie è arrivato per l’intervento imprudente su Frendrup al 27’ del primo tempo. Massa ha gestito con equilibrio l'aspetto disciplinare: tutte e cinque le ammonizioni (quattro per i giocatori della Juventus e una per un giocatore del Genoa) sono state corrette e coerenti.

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